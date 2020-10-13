В США конная полиция на веревке провела задержанного темнокожего по городу: он подал в суд

Инцидент с Нили произошел еще в августе 2019 года. Его задержали по подозрению в незаконном проникновении, однако в суде отклонили обвинения против 44-летнего мужчины. Полиция принесла ему извинения за инцидент, когда в интернете начали массово публиковать кадры, на которых Нили ведут на веревке по городу.

Теперь Нили решил подать в суд против местных властей, утверждая, что "поведение офицеров было возмутительным и причинило ему телесные повреждения и душевные страдания". Также в иске говорится, что офицеры должны были знать, что Нили, "которого конные офицеры на веревке вели по городу, как если бы он был рабом, сочтет это оскорбительным".

Судебное разбирательство по делу назначили на январь 2021 года.