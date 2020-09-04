В США от удушья умер еще один темнокожий, задержанный полицией: ему надели мешок на голову

В США полицейские во время задержания надели мешок на голову 41-летнему мужчине, чтобы он не плевался. Задержанный скончался от удушья

В США от удушья во время задержания полицейскими умер 41-летний Дэниел Прюд. Правоохранители надели ему на голову мешок в мелкую сетку, который нужен для того, чтобы человек не мог плеваться. Об этом сообщает BBC.

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Инцидент с Прюдом произошел еще в марте, однако о нем стало известно лишь сейчас. У Прюда были проблемы с психикой. 23 марта у него началось обострение, его брат вызвал полицию. Когда они приехали, то увидели, что Прюд бегает по улице голым, хотя шел снег. Прюд не оказывал физического сопротивления, а только сквернословил и плевался.

Мужчину положили на землю лицом вниз - в таком состоянии он пролежал две минуты, а затем потерял сознание и был госпитализирован. Спустя неделю его отключили от системы жизнеобеспечения. В медицинском заключении говорится, что причиной смерти стало удушье в условиях применения физических ограничений. Также в его организме нашли галлюциногенный наркотик, что могло усугубить состояние Прюда.

В связи с делом Прюда от работы отстранили семерых полицейских США.

25 мая в Миннеаполисе вспыхнули протесты : людей возмутила смерть афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего Флойда, он делает это даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать.

в американском штате Висконсин начались массовые протесты в связи с тем, что полицейский несколько раз выстрелил в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку 25 августа

Владислав Сердюк

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