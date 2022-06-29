Швеция хочет попасть в НАТО "чем скорее, тем лучше", там переживают за голосование членов
29.06.2022, 06:37
Магдалена Андерссон и Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
Шведский премьер Магдалена Андерссон настаивает на скорейшем выполнении процедуры приема ее страны и соседней Финляндии в НАТО. По ее словам, чем быстрее это произойдет, тем лучше, пишет Associated Press.
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Достижение соглашения между Швецией, Финляндией и Турцией по спорным вопросам, в результате чего первым двум зажегся "зеленый свет" в Альянс, она назвала "хорошим [результатом] для двух наших стран и НАТО".
"Чем быстрее [пройдет процедура приема], тем лучше. Но есть 30 парламентов, которые должны одобрить это, и тут наверняка не знаешь", – выразила она некоторые опасения.
- 28 июня, в преддверии саммита НАТО в Мадриде, Анкара отказалась от блокирования пути Швеции и Финляндии в Альянс.
- По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, существует соглашение, которое открывает путь для присоединения двух североевропейских государств к оборонному альянсу.
- Ранее LIGA.net разбиралась, почему Финляндия и Швеция вступают в НАТО и что не так было с Эрдоганом.
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