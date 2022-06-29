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Швеция хочет попасть в НАТО "чем скорее, тем лучше", там переживают за голосование членов

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 06:37
Швеция хочет попасть в НАТО
Магдалена Андерссон и Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Шведский премьер Магдалена Андерссон настаивает на скорейшем выполнении процедуры приема ее страны и соседней Финляндии в НАТО. По ее словам, чем быстрее это произойдет, тем лучше, пишет Associated Press.

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Достижение соглашения между Швецией, Финляндией и Турцией по спорным вопросам, в результате чего первым двум зажегся "зеленый свет" в Альянс, она назвала "хорошим [результатом] для двух наших стран и НАТО".

"Чем быстрее [пройдет процедура приема], тем лучше. Но есть 30 парламентов, которые должны одобрить это, и тут наверняка не знаешь", – выразила она некоторые опасения.

Читайте также: Впереди – ратификация парламентами 30 стран. Когда Швеция и Финляндия могут войти в НАТО

Евгений Пилипенко
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Магдалена Андерссон швеция нато геополитика Финляндия ратификация
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