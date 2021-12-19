Швейцария выдала США российского бизнесмена. Он работал на Кремль и госорганы России

Швейцария выдала США российского бизнесмена Владислава Клюшина, сообщается на сайте швейцарского Федерального управления юстиции. По данным Медузы, его компания оказывал услуги администрации президента России Владимира Путина.

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Швейцарские власти отмечают, что Клюшина подозревают в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов.

Он был задержан в Швейцарии по запросу США в марте 2021-го. 18 декабря Клюшина в Цюрихе передали американским полицейским, которые экстрадировали его в США.

Российское издание Медуза отмечает, что Клюшин известен сотрудничеством с властями РФ. В частности он владеет ООО М13, которое предоставляло услуги по мониторингу СМИ для администрации Путина, российских министерств и других госорганов РФ.

Кроме того, Клюшина называли бывшим владельцем крупного россйиского Telegram-канала Незыгарь.

Адвокат бизнесмена считает, что обвинения в финансовых махинациях – предлог для преследования его клиента по политическим мотивам.

В декабре Суд в Великобритании принял решение, которое приблизило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к экстрадиции из британской тюрьмы в США.

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Марк Сировой

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