WikiLeaks. Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Апелляционный суд Англии и Уэльса вернул дело об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США в суд первой инстанции, основатель WikiLeaks останется под стражей, сообщает Тhe Guardian.

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Решение, отменяющее предыдущее, означает, что Ассанж теперь ближе к экстрадиции из британской тюрьмы в США, где ему будут предъявлены обвинения в шпионаже из-за публикации WikiLeaks секретных военных документов.

В конце июля 2021 года суд Эквадора лишил его гражданства.

Отмечается, что система правосудия Эквадора официально уведомила Ассанжа о недействительности его натурализации в 2018 году, когда на тот момент эквадорский президент Ленин Морено пытался дать основателю Wikileaks дипломатический статус и вывезти его из посольства в Лондоне.

Ассанж – австралийский журналист, в 2006 году основавший сайт WikiLeaks, на котором были размещены секретные материалы о коррупции, шпионаже, военных преступлениях, дипломатии и т.д.

С 2012 года Ассанж провел семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, в котором скрывался, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах, которые он отрицал. В ноябре 2019-го Швеция прекратила расследование против Ассанжа. В апреле 2019 года Ассанж был арестован в лондонском посольстве Эквадора.

Прокуратура США предъявила Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в неправомерном использовании компьютера в связи с публикацией WikiLeaks тысяч военных и дипломатических документов. Адвокаты Ассанжа утверждают, что в США ему грозит до 175 лет лишения свободы. Правительство США заявило, что возможный приговор, скорее всего, составит от четырех до шести лет.

4 января 2021-го Лондонский суд отказался выдавать Ассанжа США. Американская сторона заявила, что обжалует это решение.

Александр Матвиенко

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