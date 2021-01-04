Лондонский суд отказался выдать Ассанжа в США

Лондонский суд сегодня, 4 января, отказался выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщает BBC.

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Судья Ванесса Барайцер заявила, что отказала в экстрадиции Ассанжа, поскольку опасается, что он может покончить жизнь самоубийством.

В США Ассанжа обвиняют в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственных компьютеров после публикации тысяч правительственных документов в 2010 и 2011 годах. По мнению властей США, эта утечка поставила под угрозу жизни людей.

Ассанж заявляет, что дело политически мотивировано.

Власти США будут обжаловать принятое сегодня решение суда.

Адвокаты Ассанжа утверждают, что в США ему грозит до 175 лет лишения свободы. Правительство США заявило, что возможный приговор, скорее всего, составит от четырех до шести лет.

В мае 2017 г Челси Мэннинг, осужденная за раскрытие секретной информации Wikileaks в 2010 году, была отпущена из военной тюрьмы в Канзасе на 28 лет раньше срока.

В апреле 2019 г Ассанж был арестован в лондонском посольстве Эквадора, где укрывался с 2012 года.

В феврале 2020 года адвокаты Ассанжа заявляли, что президент США Трамп предлагал ему помилование в обмен на заявление о непричастности России к утечке писем с сервера Демократической партии.

В сентябре 2020-го адвокат Ассанжа заявляла, что помилование ему предлагали и за информацию об источнике слива документов демократов.

Денис Юдин

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