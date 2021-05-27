Швейцария вышла из переговоров с Евросоюзом, которые длились семь лет

Швейцария вышла из длившихся семь лет переговоров с Евросоюзом по рамочному соглашению. Об этом сообщает BBC.

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Решение было принято вчера, 25 мая 2021 года, в одностороннем порядке. В Еврокомиссии заявили, что сожалеют о решении Швейцарии, учитывая достигнутый за последние годы прогресс.

В настоящее время отношения между Швейцарией и ЕС регулируются более чем 120 соглашениями, их предполагалось заменить одним.

В Еврокомиссии заявили, что без рамочного договора модернизация текущих соглашений будет невозможна. В частности, Евросоюз не будет больше автоматически признавать швейцарскую регистрацию лекарств, будут прекращены переговоры о доступе Швейцарии на европейский рынок электроэнергии.

Переговоры были прекращены из-за вопроса о нормах по государственной помощи, из-за желания Швейцарии защитить высокие зарплаты в стране и неготовности соглашаться на предоставление швейцарских социальных выплат гражданам ЕС.

Прекращение переговоров поддержали швейцарские профсоюзы и правая Швейцарская народная партия, в то же время, многие партии настроены критически, а лидер социалистов Роджер Нордманн назвал произошедшее "черной средой".

В декабре 2020 года парламент Швейцарии разрешил однополые браки.

В марте 2021 года швейцарцы поддержали на референдуме запрет на ношение никаба и бурки.

Денис Юдин

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