Швейцария разрешила однополые браки

Парламент Швейцарии одобрил законопроект, разрешающий однополым парам вступать в брак. Об этом сообщает The Local.

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Последнее слово в этом вопросе остается за гражданами, ведь христианская ультраконсервативная партия Федеральный демократический союз попросит вынести закон на референдум. При этом защитники прав ЛГБТ заявляют, что они готовы к референдуму, ведь их поддерживают 82% населения.

Швейцария – одно из немногих европейских государств, где запрещены однополые браки. Там можно вступать в "зарегистрированные партнерства", но это не дает тех же прав, что и брак. Речь идет, например, о возможности усыновления детей. Дебаты над этим вопросом длились в Швейцарии с 2013 года.

21 октября папа Франциск призвал признать за гомосексуалистами право на семью.

Владислав Сердюк

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