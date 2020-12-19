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Швейцария разрешила однополые браки

19.12.2020, 11:36
Швейцария разрешила однополые браки - Фото
Парламент Швейцарии (Иллюстративное фото - pixabay.com)

Парламент Швейцарии одобрил законопроект, разрешающий однополым парам вступать в брак. Об этом сообщает The Local

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Последнее слово в этом вопросе остается за гражданами, ведь христианская ультраконсервативная партия Федеральный демократический союз попросит вынести закон на референдум. При этом защитники прав ЛГБТ заявляют, что они готовы к референдуму, ведь их поддерживают 82% населения. 

Швейцария – одно из немногих европейских государств, где запрещены однополые браки. Там можно вступать в "зарегистрированные партнерства", но это не дает тех же прав, что и брак. Речь идет, например, о возможности усыновления детей. Дебаты над этим вопросом длились в Швейцарии с 2013 года. 

Владислав Сердюк
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