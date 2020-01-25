Си Цзиньпин предупредил об ускорении распространения коронавируса

Си Цзиньпин (фото - ЕРА)

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин после совещания с постоянным комитетом Коммунистической партии КНР заявил, что контроль над распространением нового коронавируса в настоящее время является основной задачей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По информации ВВС, Си Цзиньпин предупредил об ускорении распространения вируса, заявив, что Китай находится «в тяжелом положении».

По последним данным, в КНР зафиксировано, по меньшей мере, 1370 случаев заражения коронавирусом, еще 28 случаев были подтверждены за границей. Число погибших возросло до 41 человека.

Китайские туроператоры приостанавливают свою деятельность, с 27 января туристические группы не будут отправляться из Китая, новые заявки также не будут пока приниматься.

Внутренние перелеты и бронирование гостиниц через туристические агентства были приостановлены с 24 января..

С 26 января Пекин остановит все автобусные маршруты между провинциями.

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