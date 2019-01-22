Сирия отменила спецвизы для европейских дипломатов

Башар Асад (фото - EPA)

Сирийский президент Башар Асад отменил специальные визы для дипломатических представителей и чиновников Европейского Союза, что затруднило их деятельность по помощи пострадавшим от войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских чиновников.

"Президент Сирии аннулировал специальные визы для посланцев и уполномоченных ЕС, которые позволяли им постоянно путешествовать между ливанской столицы Бейрутом и сирийским Дамаском, занимаясь распределением помощи среди жертв гражданской войны. Это серьезная проблема для гуманитарной помощи ЕС", - говорится в сообщении.

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Решение об отмене выдачи этих документов было принято в начале января, без каких бы то ни было объяснений со стороны официального Дамаска.

Теперь дипломатический персонал должен подавать заявки на одноразовые визы каждый раз, когда отправляться в Сирию.

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С начала конфликта в Сирии в 2011 году ЕС использовал столицу Ливана как свою дипломатическую базу, поскольку большинство посольств стран Евросоюза в Дамаске были закрыты в знак протеста против политики Асада. За более чем 7 лет войны Европейская комиссия выделила почти 800 млн евро на продукты питания, лекарства и приют для сирийцев внутри страны.