Сирийские наемники без энтузиазма едут в Украину, часть хочет сбежать в ЕС – разведка

Часть наемников, которых страна-оккупант Россия собирает в Сирии для переброски на фронт в Украину, рассматривают предварительную отправку в РФ и Беларусь как шанс дезертировать и перебраться в ЕС. Об этом сообщает Главное управление разведки.

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В ГУР напомнили, что российские оккупанты, увязнув в захватнической войне на территории Украины, собирают резервы где придется, в том числе в странах, союзных Кремлю.

"В ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск", – пишет разведка, добавляя, что сирийский диктатор Башар Асад пообещал Москве 40 000 боевиков.

В частности, командование российской военной базы Хмеймим на западе Сирии получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков. 15 марта из Сирии в Россию выехали 150 наемников.

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Однако, уточняют в ГУР, при вербовке боевикам обещают, что те будут выполнять чисто полицейские функции на захваченных территориях. И в последнее время среди наемников начала распространяться информация, что их бросят непосредственно в бои против ВСУ.

"Это значительно снизило "боевой дух" сирийцев", – указали в ГУР.

Еще больше его подкосило то, что недавно на Хмеймим привезли более 30 раненых в Украине боевиков: "Это привело к отказу части наемников участвовать в боевых действиях. Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья".

Евгений Пилипенко

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