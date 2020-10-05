"Ситуация катастрофическая". Ураган Алекс привел к жертвам в нескольких странах

Жертвами урагана в Италии стали пять человек, в Австрии погиб ребенок

В результате обрушившегося на Италию урагана Алекс в курортном городе Сан-Ремо и ряде других населенных пунктов Лигурии на побережье Средиземного моря погибли минимум пять человек. Об этом cообщает DW.

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Тысячи человек лишились света из-за обрыва линий электропередачи. Власти по-прежнему предупреждают об угрозе наводнений в районе реки По на севере страны. В области Пьемонт на северо-западе ущерб нанесен ряду улиц и мостов, подтоплены улицы. Власти коммуны Лимоне-Пьемонте заявили о "катастрофической ситуации".

Непогода привела к жертвам и во Франции. По данным AFP, в коммуне Сен-Мартен-Везюби в департаменте Приморские Альпы в автомобиле был обнаружен труп мужчины.

По официальным данным, минимум восемь человек пропали без вести, в частности, двое пожарных.

Премьер Жан Кастекс, посетивший пострадавший регион отметил, что власти опасаются, что число погибших может возрасти.

В горной местности к северу от Ниццы на время прервалась связь с рядом деревень. Тысячи домохозяйств лишились электричества, произошел коллапс телефонной сети. Доставку воды и продуктов взяли на себя спасатели.

В Австрии спасательным службам также пришлось неоднократно устранять под стволом одного из деревьев. В Швейцарии под водой оказались участки автомагистрали A2, ее перекрыли.

3 октября сообщалось, что во Франции пропали без вести по меньшей мере восемь человек после того, как шторм Алекс прошел через юго-восточную часть страны, вызвав сильные наводнения в районе Ниццы.

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Арина Толина

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