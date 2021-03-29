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Скандал с вакцинацией в Молдове. Ряд чиновников привились вне очереди вакциной от Pfizer

29.03.2021, 15:48
Скандал с вакцинацией в Молдове. Ряд чиновников привились вне очереди вакциной от Pfizer - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Советник президента Молдовы Майи Санду Алла Немеренко заявила, что в некоторых районах страны местные чиновники сделали прививку вакциной от Pfizer в "по блату или за деньги". Об этом пишет Newsmaker.

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Она сообщила, что получает жалобы от врачей, которые записаны на вакцинацию, но не могут привиться. 

"Пришли десятки сообщений с указанием конкретных случаев из разных районов, где вакцинировались местные советники, их свекры и свекрови, мэры, разные начальники ресторанов, банков или магазинов", – сказала Немеренко. 

Ранее, отмечает издание, местный политик Штефан Глигор рассказал со ссылкой на свои источники, что в одном из районов страны якобы вне очереди прививают вакциной от Pfizer районных советников от Партии социалистов, лидером которой является Игорь Додон

Политик сообщил, что в Единецкий район Молдовы пришло 200 доз вакцины от Pfizer: "Из них 100 забрал районный совет и по блату вакцинировал всех "шефов"-социалистов, 40 доз отдали для "санэпида", а 60 вакцин осталось врачам, которые теперь очень возмущены". 

Председатель совета Единецкого района и член партии социалистов Николай Мельник опроверг сведения о том, что он сам и другие советники-социалисты получили вакцину от Pfizer, однако отметил, что вакцинация в обход очереди все же была.

"Вакцинировались сотрудники райисполкома, советники из других партий или беспартийные, некоторые мэры", — сказал он. 

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Станислав Стороженко
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Молдова вакцинация Pfizer чиновник
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