UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Молдовы Майя Санду попросила у России доступа к вакцине Спутник V

25.03.2021, 20:29
Президент Молдовы Майя Санду попросила у России доступа к вакцине Спутник V - Фото
Майя Санду (Фото - ЕРА/DUMITRU DORU)

Президент Молдовы Майя Санду встретилась с послом России и попросила доступа к российской вакцине от коронавируса Спутник V. Об этом Санду написала в своем Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации — для более быстрого доступа к вакцине Sputnik V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации", — написала Санду.

Она также встретилась с генеральным директором Российского торгово-финансового союза Станиславом Пугинским и торговым представителем РФ в Молдове Владиславом Дарваем. Они обсудили активизацию торгово-экономических отношений между Молдовой и Россией.

В Молдове зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Спутник V.

В августе 2020 года на тот момент президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов стать первым в его стране, кто протестирует российскую вакцину от коронавируса.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Молдова майя санду коронавирус Спутник V
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 