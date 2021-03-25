Президент Молдовы Майя Санду попросила у России доступа к вакцине Спутник V
Президент Молдовы Майя Санду встретилась с послом России и попросила доступа к российской вакцине от коронавируса Спутник V. Об этом Санду написала в своем Facebook.
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"Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации — для более быстрого доступа к вакцине Sputnik V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации", — написала Санду.
Она также встретилась с генеральным директором Российского торгово-финансового союза Станиславом Пугинским и торговым представителем РФ в Молдове Владиславом Дарваем. Они обсудили активизацию торгово-экономических отношений между Молдовой и Россией.
В Молдове зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Спутник V.
В августе 2020 года на тот момент президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов стать первым в его стране, кто протестирует российскую вакцину от коронавируса.
- В марте в ЕМА начали изучать вакцину Sputnik V, поскольку ряд стран ЕС заказали ее, а в Венгрии этим препаратом уже вакцинируют. В то же время председатель правления EMA сравнила использование Sputnik V с русской рулеткой, поскольку данных о ее безопасности слишком мало.
- 22 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейскому союзу "абсолютно не нужна" российская вакцина против коронавируса Sputnik V.
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