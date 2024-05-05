Скандалы ударили по рейтингу пропутинской Альтернативы для Германии. ХДС/ХСС отрывается

Рейтинг AfD в Германии, согласно последним опросам, снова опускается ниже 20%. При этом блок ХДС/ХСС остается на уровне 30%.

Фото: EPA / ANNA SZILAGYI

Рейтинги пропутинской правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) опустились ниже 20%, пишет Bild .

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По данным последнего опроса, проведенного по заказу издания социологической фирмой INSA, сейчас за AfD проголосовали бы 18% немцев, на востоке (Тюрингия, Саксония) этот показатель выше – около 30%.



При этом блок ХДС/ХСС на федеральном уровне остается на отметке примерно 30%.

За месяц перед выборами в Европейский парламент вокруг партии AfD возникло слишком много скандалов, пишет Bild. Среди них — тайная встреча в Потсдаме, на которой обсуждались планы депортации миллионов мигрантов, речь известного политика от AfD Бьорна Хёке, в которой он использовал нацистский лозунг, и обвинения в шпионаже и коррупции в адрес высших представителей AfD.

Справка Альтернатива для Германии – ультраправая партия, выступающая против евроинтеграции и против иммиграции иностранцев, а также за снятие санкций с России. На федеральных выборах 2021 года AfD получила 10,4% голосов и стала пятой по величине партии в Бундестаге, но сейчас это вторая по рейтингам политическая сила. Ее лидеры неоднократно выражали откровенно пророссийскую и антиукраинскую позицию, посещая оккупированный Крым. Альтернатива для Германии – ультраправая партия, выступающая против евроинтеграции и против иммиграции иностранцев, а также за снятие санкций с России. На федеральных выборах 2021 года AfD получила 10,4% голосов и стала пятой по величине партии в Бундестаге, но сейчас это вторая по рейтингам политическая сила. Ее лидеры неоднократно выражали откровенно пророссийскую и антиукраинскую позицию, посещая оккупированный Крым.

Почти каждый второй немец (48% респондентов) считает, что Россия и Китай имеют "очень большое" или "достаточно большое" влияние на AfD. Даже среди сторонников партии такое мнение разделяет каждый четвертый (26% респондентов).

Подавляющее большинство опрошенных (58% респондентов) согласны с утверждением, что AfD не является патриотической партией в том смысле, что она не заботится о благосостоянии Германии. Лишь 29% считают AfD патриотическим.

62% опрошенных сказали, что не хотели бы, чтобы AfD оказала решающее влияние на политику в Германии.

Опрос проводился в начале мая, во время исследования социологи узнали мнения 1003 респондентов.