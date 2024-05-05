Скандалы ударили по рейтингу пропутинской Альтернативы для Германии. ХДС/ХСС отрывается
Рейтинги пропутинской правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) опустились ниже 20%, пишет Bild .
При этом блок ХДС/ХСС на федеральном уровне остается на отметке примерно 30%.
За месяц перед выборами в Европейский парламент вокруг партии AfD возникло слишком много скандалов, пишет Bild. Среди них — тайная встреча в Потсдаме, на которой обсуждались планы депортации миллионов мигрантов, речь известного политика от AfD Бьорна Хёке, в которой он использовал нацистский лозунг, и обвинения в шпионаже и коррупции в адрес высших представителей AfD.
Почти каждый второй немец (48% респондентов) считает, что Россия и Китай имеют "очень большое" или "достаточно большое" влияние на AfD. Даже среди сторонников партии такое мнение разделяет каждый четвертый (26% респондентов).
Подавляющее большинство опрошенных (58% респондентов) согласны с утверждением, что AfD не является патриотической партией в том смысле, что она не заботится о благосостоянии Германии. Лишь 29% считают AfD патриотическим.
62% опрошенных сказали, что не хотели бы, чтобы AfD оказала решающее влияние на политику в Германии.
Опрос проводился в начале мая, во время исследования социологи узнали мнения 1003 респондентов.
- В сентябре 2019 года в Германии суд Майнингена постановил, что главу отделения АдН Бьорна Хёке в федеральной земле Тюрингия можно называть "фашистом".