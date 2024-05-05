Скандали вдарили по рейтингу пропутінської Альтернативи для Німеччини. ХДС/ХСС відривається

Рейтинг AfD у Німеччині, згідно з останніми опитуваннями, знову опускається нижче 20%. При цьому блок ХДС/ХСС залишається лише на рівні 30%

Фото: EPA / ANNA SZILAGYI

Рейтинги пропутінської правої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) опустились нижче 20%, пише Bild.

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За даними останнього опитування, проведеного на замовлення видання соціологічною фірмою INSA, зараз за AfD проголосували б 18% німців, на сході (Тюрингія, Саксонія) цей показник вищий – близько 30%.

При цьому блок ХДС/ХСС на федеральному рівні залишається на позначці близько 30%.

За місяць перед виборами до Європейського парламенту довкола партії AfD виникло занадто багато скандалів, пише Bild. Серед них — таємна зустріч у Потсдамі, на якій обговорювалися плани депортації мільйонів мігрантів, промова відомого політика від AfD Бйорна Хьоке, в якій він використав нацистське гасло, та звинувачення у шпигунстві та корупції на адресу вищих представників AfD.

Довідка Альтернатива для Німеччини – ультраправа партія, яка виступає проти євроінтеграції та проти імміграції іноземців, а також за зняття санкцій з Росії. На федеральних виборах 2021 року AfD отримала 10,4% голосів та стала п'ятою за величиною партією у Бундестазі, але зараз це друга за рейтингами політична сила. Її лідери неодноразово висловлювали відверто проросійську й антиукраїнську позицію, відвідували окупований Крим. Альтернатива для Німеччини – ультраправа партія, яка виступає проти євроінтеграції та проти імміграції іноземців, а також за зняття санкцій з Росії. На федеральних виборах 2021 року AfD отримала 10,4% голосів та стала п'ятою за величиною партією у Бундестазі, але зараз це друга за рейтингами політична сила. Її лідери неодноразово висловлювали відверто проросійську й антиукраїнську позицію, відвідували окупований Крим.

Майже кожен другий німець (48% респондентів) вважає, що Росія і Китай мають "дуже великий" або "досить великий" вплив на AfD. Навіть серед прихильників партії таку думку поділяє кожен четвертий (26% респондентів).

Переважна більшість опитаних (58% респондентів) згодні з твердженням, що AfD не є патріотичною партією в тому сенсі, що вона не піклується про добробут Німеччини. Лише 29% вважають AfD патріотичною.

62% опитаних сказали, що не хотіли б, щоб AfD мала вирішальний вплив на політику в Німеччині.

Опитування проводилось на початку травня, під час дослідження соціологи дізнались думки 1003 респондентів.