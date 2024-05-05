Скандали вдарили по рейтингу пропутінської Альтернативи для Німеччини. ХДС/ХСС відривається
Рейтинги пропутінської правої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) опустились нижче 20%, пише Bild.
За даними останнього опитування, проведеного на замовлення видання соціологічною фірмою INSA, зараз за AfD проголосували б 18% німців, на сході (Тюрингія, Саксонія) цей показник вищий – близько 30%.
При цьому блок ХДС/ХСС на федеральному рівні залишається на позначці близько 30%.
За місяць перед виборами до Європейського парламенту довкола партії AfD виникло занадто багато скандалів, пише Bild. Серед них — таємна зустріч у Потсдамі, на якій обговорювалися плани депортації мільйонів мігрантів, промова відомого політика від AfD Бйорна Хьоке, в якій він використав нацистське гасло, та звинувачення у шпигунстві та корупції на адресу вищих представників AfD.
Майже кожен другий німець (48% респондентів) вважає, що Росія і Китай мають "дуже великий" або "досить великий" вплив на AfD. Навіть серед прихильників партії таку думку поділяє кожен четвертий (26% респондентів).
Переважна більшість опитаних (58% респондентів) згодні з твердженням, що AfD не є патріотичною партією в тому сенсі, що вона не піклується про добробут Німеччини. Лише 29% вважають AfD патріотичною.
62% опитаних сказали, що не хотіли б, щоб AfD мала вирішальний вплив на політику в Німеччині.
Опитування проводилось на початку травня, під час дослідження соціологи дізнались думки 1003 респондентів.
- У вересні 2019 року в Німеччині суд Майнінгена ухвалив, що голову відділення АдН Бйорна Хьоке у федеральній землі Тюрингія можна називати "фашистом".