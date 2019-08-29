Сколько британцев выступили против приостановки работы парламента

Британский парламент (фото - depositphotos)

Больше миллиона человек за несколько часов подписали онлайн-петицию, призывающую не прерывать работу британского парламента, как этого потребовал премьер-министр страны Борис Джонсон. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Парламенту не требуется ни перерыв, ни роспуск до тех пор, пока срок, необходимый для выполнения решения по статье 50 не будет продлен или пока не будет отменено намерение Великобритании выйти из Евросоюза", - сказано в петиции, поданной в среду, 28 августа. Статья 50 Лиссабонского договора предусматривает для любого государства-члена ЕС возможность выйти из него.

Ранее в тот же день Джонсон уведомил королеву Великобритании Елизавету II о намерении блокировать работу парламента до середины октября.

28 августа Елизавета II утвердила предложение Джонсона о приостановлении деятельности парламента.

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