Скончалась бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в США в возрасте 84 года. Сообщение появилось на официальной странице Олбрайт в Twitter.

Мадлен Олбрайт родилась в Праге. Сделав политическую карьеру в США, стала советником Билла Клинтона. В 1997 году заняла пост Госсекретаря. Это первый случай, когда женщина заняла подобную должность в США.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9