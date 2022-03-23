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Скончалась бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 21:21
Скончалась бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт - Фото
фото - twitter

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в США в возрасте 84 года. Сообщение появилось на официальной странице Олбрайт в Twitter.

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Мадлен Олбрайт родилась в Праге. Сделав политическую карьеру в США, стала советником Билла Клинтона. В 1997 году заняла пост Госсекретаря. Это первый случай, когда женщина заняла подобную должность в США.

Мадлен Олбрайт на посту госсекретаря была в Украине дважды – в марте 1998 года и в апреле 2000-го.

В феврале этого года в издании The New York Times вышла статья Олбрайт под названием "Путин совершает историческую ошибку". Если Путин чувствует себя загнанным в угол, ему остается винить только себя, говорилось в материале. "Украина имеет право на суверенитет, кем бы ни были ее соседи. В современную эпоху великие страны признают это, и Путин тоже должен это сделать", – подчеркивала в статье экс-госсекретарь.

Станислав Погорилов
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мадлен олбрайт
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