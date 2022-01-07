"Скопление снежинок". Телескоп NASA сделал рождественский снимок созвездия Единорога: фото

Космическая обсерватория Чандра NASA сфотографировала рассеянное звездное скопление NGC 2264, которое находится в созвездии Единорог. Об этом ученые обсерватории сообщили в Twitter.

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"Сегодня Чандра изучает звездное скопление в созвездии Единорога. Неподалеку в небе в звездообразующем облаке NGC 2264 видна группа молодых звезд, напоминающая узор снежинки. Вы правы! Ученые назвали его "Скопление снежинок", – говорится в сообщении.

Звездное скопление NGC 2264 открыл в 1784 году астроном Фридрих Вильгельм Гершель, оно находится на расстоянии примерно 800 парсек или 2400-2600 световых лет от Земли.

Звезды NGC 2264 считаются молодыми – их возраст составляет около 100 000 лет.

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Наталия Медведева

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