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"Скопление снежинок". Телескоп NASA сделал рождественский снимок созвездия Единорога: фото

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2022, 16:33
Осберватория Чандра (Фото: NASA)

Космическая обсерватория Чандра NASA сфотографировала рассеянное звездное скопление NGC 2264, которое находится в созвездии Единорог. Об этом ученые обсерватории сообщили в Twitter.

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"Скопление снежинок". Телескоп NASA сделал рождественский снимок созвездия Единорога: фото

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"Сегодня Чандра изучает звездное скопление в созвездии Единорога. Неподалеку в небе в звездообразующем облаке NGC 2264 видна группа молодых звезд, напоминающая узор снежинки. Вы правы! Ученые назвали его "Скопление снежинок", – говорится в сообщении.

Звездное скопление NGC 2264 открыл в 1784 году астроном Фридрих Вильгельм Гершель, оно находится на расстоянии примерно 800 парсек или 2400-2600 световых лет от Земли.

Звезды NGC 2264 считаются молодыми – их возраст составляет около 100 000 лет.

"Скопление снежинок". Телескоп NASA сделал рождественский снимок созвездия Единорога: фото

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Наталия Медведева
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