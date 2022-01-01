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Китай по случаю Нового года показал новые изображения Марса с зонда Tianwen-1: фото

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2022, 18:24
Китай по случаю Нового года показал новые изображения Марса с зонда Tianwen-1: фото - Фото
Марс (Фото: CNSA)

По случаю Нового года в 2022 году Национальное космическое управление Китая опубликовало серию снимков с зонда Tianwen-1 – миссии по исследованию Марса. Об этом сообщает CNSA.

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Опубликованы две фотографии орбитального аппарата на фоне Марса, фото ледяной шапки на северном полюсе Марса и изображение поверхности планеты, составленное из трех снимков марсохода Чжуронг.

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Китай по случаю Нового года показал новые изображения Марса с зонда Tianwen-1: фото

Китай по случаю Нового года показал новые изображения Марса с зонда Tianwen-1: фото

Китай по случаю Нового года показал новые изображения Марса с зонда Tianwen-1: фото

Китай по случаю Нового года показал новые изображения Марса с зонда Tianwen-1: фото

По состоянию на 31 декабря 2021 года орбитальный аппарат Tianwen-1 проработал 526 дней.

Сейчас он находится примерно в 350 миллионах километров от Земли, а задержка связи с инм составляет около 19,5 минут.

Марсоход Чжуронг работает на поверхности Марса 225 марсианских дней и он проехал 1400 метров.

Сейчас в распоряжении китайских ученых находятся около 560 ГБ необработанных научных данных, которые прислал Tianwen-1.

  • В ноябре 2021 года ровер NASA Curiosity обнаружил на Марсе молекулу бензойной кислоты.
  • 17 декабря ExoMars Trace Gas Orbiter обнаружил воду в системе каньонов Маринера на Марсе.
  • 24 декабря ESA опубликовало фото кратера на Марсе шириной 4 км, частично покрытого льдом.

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Наталия Медведева
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Марс космос Китай
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