Китай по случаю Нового года показал новые изображения Марса с зонда Tianwen-1: фото
По случаю Нового года в 2022 году Национальное космическое управление Китая опубликовало серию снимков с зонда Tianwen-1 – миссии по исследованию Марса. Об этом сообщает CNSA.
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Опубликованы две фотографии орбитального аппарата на фоне Марса, фото ледяной шапки на северном полюсе Марса и изображение поверхности планеты, составленное из трех снимков марсохода Чжуронг.
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По состоянию на 31 декабря 2021 года орбитальный аппарат Tianwen-1 проработал 526 дней.
Сейчас он находится примерно в 350 миллионах километров от Земли, а задержка связи с инм составляет около 19,5 минут.
Марсоход Чжуронг работает на поверхности Марса 225 марсианских дней и он проехал 1400 метров.
Сейчас в распоряжении китайских ученых находятся около 560 ГБ необработанных научных данных, которые прислал Tianwen-1.
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