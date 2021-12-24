ESA опубликовало фото покрытого льдом кратера на Марсе
Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) прислал фото кратера на Марсе шириной 4 км, частично покрытого льдом. Об этом сообщает пресс-служба ESA.
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"Этот восхитительный снимок был сделан 5 июля 2021 года, и на нем виден кратер шириной 4 км в северном полярном регионе Марса Vastitas Borealis..." – говорится в сообщении.
Кратер частично заполнен водяным льдом, который особенно преобладает на его северных склонах. В среднем в течение года они получают меньше часов солнечного света.
Темный материал, отчетливо заметный на краю кратера, вероятно, состоит из вулканических материалов, таких как базальт.
Большая часть окружающей местности свободна ото льда, но была сформирована продолжающимися эоловыми процессами. Полосы в правом нижнем углу изображения образованы ветром, который удалил более яркую пыль оксида железа с поверхности, обнажив немного более темную подложку.
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