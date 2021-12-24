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ESA опубликовало фото покрытого льдом кратера на Марсе

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 19:36
ESA опубликовало фото покрытого льдом кратера на Марсе - Фото
ExoMars Trace Gas Orbiter (Фото - Европейское космическое агентство)

Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) прислал фото кратера на Марсе шириной 4 км, частично покрытого льдом. Об этом сообщает пресс-служба ESA.

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"Этот восхитительный снимок был сделан 5 июля 2021 года, и на нем виден кратер шириной 4 км в северном полярном регионе Марса Vastitas Borealis..." – говорится в сообщении.

ESA опубликовало фото покрытого льдом кратера на Марсе

Кратер частично заполнен водяным льдом, который особенно преобладает на его северных склонах. В среднем в течение года они получают меньше часов солнечного света.

Темный материал, отчетливо заметный на краю кратера, вероятно, состоит из вулканических материалов, таких как базальт.

Большая часть окружающей местности свободна ото льда, но была сформирована продолжающимися эоловыми процессами. Полосы в правом нижнем углу изображения образованы ветром, который удалил более яркую пыль оксида железа с поверхности, обнажив немного более темную подложку.

СПРАВКА. TGO прибыл на Марс в 2016 году и начал свою полноценную научную миссию в 2018 году. Космический корабль не только присылает изображения, но и обеспечивает инвентаризацию атмосферных газов планеты и составляет карту богатых водой мест. Он также обеспечит ретрансляцию данных для второй миссии ExoMars, включающей марсоход Rosalind Franklin и платформу Kazachok, когда она прибудет на Марс в 2023 году.
  • В ноябре 2021 года ровер NASA Curiosity обнаружил на Марсе молекулу бензойной кислоты.
  • 17 декабря ExoMars Trace Gas Orbiter обнаружил воду в системе каньонов Маринера на Марсе.
Вадим Ребрина
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Марс космос esa
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