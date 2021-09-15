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Скульптуры верблюдов в пустыне Саудовской Аравии вдвое старше Стоунхенджа – ученые

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 20:14
Скульптуры верблюдов в пустыне Саудовской Аравии вдвое старше Стоунхенджа – ученые - Фото
Фото: shh.mpg.de

Новый анализ показал, что скульптуры верблюдов в натуральную величину в пустыне Саудовской Аравии, которые изначально датировались началом нашей эры, на самом деле были изготовлены 8000 лет назад. Это открытие делает их почти вдвое старше британского Стоунхенджа, который датируется 2500 г. до н.э., пишет Daily Mail.

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21 фигуру верблюдов и лошадей нашли в саудовской пустыне в 2018 году. Ученые считали, что они были созданы примерно 2000 лет назад.

Однако передовые методы датирования показали, что скульптуры на 6000 лет старше. Они были созданы, когда нынешние засушливые пустыни северной Саудовской Аравии были "похожими на саванну с пастбищами, усеянными озерами и деревьями".

Ученые оценили следы инструментов и выветривание на скульптурах, а также упавшие фрагменты и плотность верхних слоев породы. Специалисты пришли к выводу, что скульптуры были созданы каменными орудиями в 6-м тысячелетии до н.э., когда племена пасли крупный рогатый скот, овец и коз.

Дикие верблюды и лошади также бродили в этой местности, на них охотились в течение тысячелетий.

В исследовании участвовали Министерство культуры Саудовской Аравии, Институт истории человечества Макса Планка, Французский национальный центр научных исследований и Университет короля Сауда.

Подобные трехмерные рельефы на поверхности каменных образований можно найти в некоторых частях Турции, но редко в Саудовской Аравии.

Стоунхендж был построен в четыре этапа, начиная примерно с 3100 г до н.э. и заканчивая сразу после 1500 г до н.э.

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Вадим Ребрина
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археология саудовская аравия стоунхендж
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