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Словакия прекращает использовать российскую вакцину от коронавируса

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01.09.2021, 08:18
Словакия прекращает использовать российскую вакцину от коронавируса - Фото
Фото: EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

Словакия прекращает использовать российскую вакцину от коронавируса Спутник V. Об этом сообщает DW со ссылкой на Минздрав Словакии.

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В Минздраве Словакии заявили, что российская вакцина, которую не одобрили в ЕС для экстренного применения, пользовалась низким спросом. Всего в Словакии были привиты российской вакциной около 18 500 человек.

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что Словакия использовала всю закупленную партию вакцины, и другие поставки в рамках контракта не планируются. При этом журналисты сообщают, что Словакия получила 200 000 доз Спутника V.

  • Словакия импортировала российскую вакцину в начале марта 2021 года. Это спровоцировало правительственный кризис в стране: в отставку подали министр здравоохранения Марек Крайчи и премьер-министр Игорь Матович.
  • В июне в Минздраве Словакии заявили, что желающих вакцинироваться российским препаратом очень мало.
Денис Юдин
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словакия коронавирус COVID-19 Спутник V
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