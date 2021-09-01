Словакия прекращает использовать российскую вакцину от коронавируса Спутник V. Об этом сообщает DW со ссылкой на Минздрав Словакии.

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В Минздраве Словакии заявили, что российская вакцина, которую не одобрили в ЕС для экстренного применения, пользовалась низким спросом. Всего в Словакии были привиты российской вакциной около 18 500 человек.

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что Словакия использовала всю закупленную партию вакцины, и другие поставки в рамках контракта не планируются. При этом журналисты сообщают, что Словакия получила 200 000 доз Спутника V.

Словакия импортировала российскую вакцину в начале марта 2021 года. Это спровоцировало правительственный кризис в стране: в отставку подали министр здравоохранения Марек Крайчи и премьер-министр Игорь Матович.

В июне в Минздраве Словакии заявили, что желающих вакцинироваться российским препаратом очень мало.

Денис Юдин

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