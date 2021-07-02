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Словакия продала России купленную у нее ранее вакцину Sputnik V

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 23:36
Словакия продала России купленную у нее ранее вакцину Sputnik V - Фото
Вакцина Sputnik V (Фото: EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Словакия продала России большую часть купленных у нее ранее вакцин против коронавируса Sputnik V. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Словакии.

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В словацком минздраве пояснили, что продали вакцину, потому что спрос на нее оставался низким, кроме того Sputnik V не получил одобрения ни ВОЗ, ни европейского регулятора, ни агентства по лекарствам Словакии.

Словакия продала России 160 000 из 200 000 доз, импортированных в марте, по $9,95 за дозу – по той же цене, что и купила.

По данным минздрава, ко 2 июля первую дозу Sputnik V получили 10 500 словаков, еще 8 000 записались на прививку и ожидают своей очереди.

  • Словакия импортировала российскую вакцину в начале марта. Это спровоцировало правительственный кризис в стране: в отставку подали министр здравоохранения Марек Крайчи и премьер-министр Игорь Матович.
  • 17 июня стало известно, что Словакии придется отказаться от вакцинации российским Sputnik V – слишком мало желающих, а срок годности препарата подходит к концу.
Наталия Медведева
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словакия вакцина коронавирус Sputnik V
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