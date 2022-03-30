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Словакия требует от российского посольства сократить штат на 35 человек

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 19:02
Словакия требует от российского посольства сократить штат на 35 человек - Фото
Флаг Словакии, фото - Depositphotos.com

Словакия требует от российского посольства сократить штат на 35 человек, заявил в среду представитель МИД страны Юрай Томага в Twitter.

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Таким образом, Словакия уменьшит максимальное количество владельцев дипломатических и служебных паспортов в российском посольстве в Братиславе.

Несколько дней назад Словакия уже выслала троих российских дипломатов

  • 18 марта сразу ряд европейских стран выслали в общей сложности 20 российских дипломатов.

Валерия Давыдова
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