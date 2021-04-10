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Смерть критика Путина в Лондоне в 2018 году была убийством – суд

10.04.2021, 15:43
Смерть критика Путина в Лондоне в 2018 году была убийством – суд - Фото
Полиция на месте гибели Николая Глушкова (Фото – Will Oliver, EPA)

Умышленным убийством назвал Коронерский суд Лондона смерть в марте 2018 года российского бизнесмена Николая Глушкова, критиковавшего президента России Владимира Путина. Об этом сообщает BBC.

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Суду были предоставлены улики, говорящие, что смерть Глушкова была представлена как самоубийство, но в ней участвовал другой человек.

Глушков выехал из России и получил политическое убежище в Великобритании после того, как был обвинен в хищении средств компании на посту замдиректора Аэрофлота, в 2017 году он был осужден в России заочно на восемь лет лишения свободы.

12 марта 2018 года Глушков был найден мертвым в его доме дочерью Натальей. Это произошло через неделю после отравления "Новичком" в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В предоставленном суду заключении патологоанатома говорится, что нанесенные Глушкову повреждения вызваны тем, что кто-то сзади держал его за шею и задушил собачьим поводком. Рядом с телом убийца оставил лестницу-стремянку, возможно, пытаясь инсценировать самоубийство, сообщает The Guardian. При этом у Глушкова отсутствуют травмы, указывающие на схватку или удерживание, как и защитные травмы верхних конечностей.

Суд постановил, что по собранным уликам Глушков умер в результате предумышленного убийства.

Глушков был близким другом российского олигарха Бориса Березовского, критиковавшего Путина и найденного повешенным в своем доме в Англии в 2013 году. Суд не смог установить, был ли Березовский убит или покончил жизнь самоубийством.

Глушков также был последовательным критиком Кремля, отмечает The Guardian. Он дружил не только с Березовским, но и с бывшим разведчиком Александром Литвиненко, который был отравлен в 2006 году радиоактивным полонием, Великобритания обвинила в преступлении российские спецслужбы.

  • В 2011 году Глушков дал показания в судебном деле, возбужденном Березовским против другого российского олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем.
  • В октябре 2018 года обозреватель The Wall Street Journal предположил, что Глушков мог быть убит из-за намерения свидетельствовать о связях Аэрофлота и ФСБ.
Денис Юдин
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