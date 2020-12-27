Смерть в горах. В Иране в результате схода лавины погибли восемь человек

В последние дни почти на всей территории Ирана шли обильные снегопады – ухудшение погоды в горных районах спровоцировало несколько лавин. В результате схождения одной из них на горе Колакчал погибли восемь альпинистов, сообщает Tehran Times.

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Сообщается, что двое человек погибли сразу же, еще шестерых нашли в субботу под снегом уже мертвыми. Оставшийся 21 человек оказался в снежной ловушке.

В федерации альпинизма и скалолазания Ирана заявили, что среди погибших был тренер по альпинизму Хасан Амини Азардуст.

На текущий момент удалось спасти и эвакуировать в долину 14 человек. Спасательные операции по поиску семерых пропавших без вести продолжаются – их ведут в том числе при помощи вертолетов.

В феврале 2020 года в Грузии нашли тело украинского лыжника – он попал под лавину.

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Дарья Мостовая

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