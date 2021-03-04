Смертоносная встреча. В Австралии подросток умер от ожогов от кубомедузы

В Австралии произошел печальный случай – на пляже Квинсленда местного 17-летнего парня ужалила кубомедуза. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, доставили в больницу и подключили к ИВЛ, однако неделю спустя он все же умер, пишет BBC.

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По информации местных СМИ, последний раз смерть от ожогов от кубомедузы в Австралии была зафиксирована в 2006 году – ее прикосновения вызывают паралич, остановку сердца и смерть.

СПРАВКА. Кубомедузы – группа из около 20 видов медуз в форме конуса или бутылки, населяющих тропические и субтропические моря. Отличаются быстротой плавания и способностью резко менять направление движения.



Могут быть смертельно опасны для человека из-за ожогов, которые наносят. На северном побережье Австралии спасатели часто натягивают вдоль пляжей специальные сети для защиты от кубомедуз. Несмотря на это, смертельные случаи иногда все же встречаются.

Посмотреть, как выглядит кубомедуза, можно здесь:

Видео: Free Documentary/YouTube

В июле 2019 года в Британии обнаружили медузу размером с человека: видео.

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Дарья Мостовая

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