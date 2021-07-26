Смешанная схема AstraZeneca-Pfizer значительно повышает уровень антител – исследование

Смешанная вакцинация сначала препаратом от AstraZeneca, а затем от Pfizer повысила уровень антител против коронавируса в шесть раз, по сравнению с двумя дозами AstraZeneca. Об этом говорится в исследовании, проведенном в Южной Корее, сообщает Reuters.

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В исследовании принимали участие 499 медиков, из них 100 получили смешанные дозы, 200 – две дозы вакцины от Pfizer, 199 – две дозы вакцины от AstraZeneca.

Во всех случаях были обнаружены нейтрализующие антитела, которые препятствуют проникновению вируса в клетки и его репликации. Результат смешанной дозы оказался аналогичным результату двух инъекций препарата от Pfizer.

Журналисты отмечают, что проведенное в июне британское исследование показало схожие результаты: последовательность уколов AstraZeneca-Pfizer вызывала лучший Т-клеточный ответ и более высокий уровень антител, чем обратная последовательность.

Ни одна из групп в южнокорейском исследовании не показала сниженного нейтрализующего действия против штамма альфа, впервые обнаруженного в Великобритании, но титр нейтрализующих антител понизился в 2,5-6 раз против штаммов бета, гамма и дельта, найденных в ЮАР, Бразилии и Индии.

В июне 2021 года появились данные немецкого исследования, что комбинация вакцин AstraZeneca и мРНК (Pfizer или Moderna) дает усиленный иммунный ответ.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) положительно оценило ранние данные о безопасности и эффективности смешивания вакцин против коронавируса.

Денис Юдин

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