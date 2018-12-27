Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.12.2018, 10:33

СМИ пишут о взрыве у посольства США в Ираке: подтверждения нет

СМИ пишут о взрыве у посольства США в Ираке: подтверждения нет - Фото
Американское посольство в Ираке (фото — Getty Images)

Вчера Багдад с тайным визитом посетил американский президент Дональд Трамп

Реклама
Реклама

Некоторые региональные иракские ресурсы пишут, что сегодня утром, 27 декабря, в охраняемой "зеленой зоне" центрального Багдада якобы разорвались несколько минометных снарядов. Это произошло, по словам "очевидцев", рядом с американским посольством. Такую информацию сообщил, к примеру, корреспондент местного Al Hurra News.

Данные о взрывах также появились на мониторинг-сайте iraq.liveuamap.com, который, однако, не может служить достоверным источником информации.

Реклама

Информация о пострадавших или жертвах не поступала, нет также и официальных комментариев властей.

Вчера состоялся визит президента США Дональда Трампа с женой в Багдад. Американский лидер наведался на военную базу, где заверил, что войска США из Ирака не будут выводиться.

Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, ирак, теракт, Посольство США, Багдад
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 