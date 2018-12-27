СМИ пишут о взрыве у посольства США в Ираке: подтверждения нет

Американское посольство в Ираке (фото — Getty Images)

Некоторые региональные иракские ресурсы пишут, что сегодня утром, 27 декабря, в охраняемой "зеленой зоне" центрального Багдада якобы разорвались несколько минометных снарядов. Это произошло, по словам "очевидцев", рядом с американским посольством. Такую информацию сообщил, к примеру, корреспондент местного Al Hurra News.

Данные о взрывах также появились на мониторинг-сайте iraq.liveuamap.com, который, однако, не может служить достоверным источником информации.

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Информация о пострадавших или жертвах не поступала, нет также и официальных комментариев властей.

Вчера состоялся визит президента США Дональда Трампа с женой в Багдад. Американский лидер наведался на военную базу, где заверил, что войска США из Ирака не будут выводиться.