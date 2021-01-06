СМИ сообщают об огнестрельном ранении в здании Капитолия – видео

Женщина находится в критическом состоянии после выстрела в грудь на территории Капитолия, куда ворвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа, чтобы помешать объявлению результатов выборов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

LIGA.net начала вести хронику происходящего.

Источники не смогли сообщить подробностей об обстоятельствах стрельбы.

Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти рассказал Fox News, что он слышал от полиции, что в здании Капитолия были произведены выстрелы. Больше он не смог ничего рассказать.

"Это не то направление, в котором мы должны идти", – сказал Маккарти.

По данным телеканала, раненую женщину эвакуировали из Капитолия.

Сегодня сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

Вадим Ребрина

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