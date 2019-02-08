The Wall Street Journal узнала, когда США выведут войска из Сирии

Американские военные на учениях (фото - пресс-служба Пентагона)

Пентагон готовится вывести из Сирии всех военных до конца апреля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших представителей администрации США.

По данным издания, значительная часть войск должна покинуть Сирию в середине марта 2019 года. Пока в Пентагоне назвать график вывода отказались.

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19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

5 февраля 2019 года Сенат США подавляющим большинством проголосовал против планов президента Дональда Трампа, касающихся вывода американских войск из Сирии и Афганистана.