Собака Байдена снова укусила работника Белого дома
31.03.2021, 20:31
Фото - EPA
Овчарка президента США Джо Байдена по кличке Мейджор снова укусила работника Белого дома. Это уже второй подобный случай, который произошел после того, как Байден въехал в президентскую резиденцию, сообщает BBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На этот раз Мейджор укусил садовника Службы национальных парков США, который работал на Южной лужайке Белого Дома.
По словам жены президента Джилл Байден, мужчину осмотрел медик, он уже вернулся к работе.
Байден сказал, что Мейджору, которого он взял из приюта, нелегко дается адаптация в Белом доме.
- 9 марта двух немецких овчарок Байдена (вторую зовут Чемп) перевезли из Белого дома в семейный дом Байденов в штате Делавэр после того, как Мейджор проявил агрессию к охраннику.
- В ноябре 2020 года сообщалось, что Байден получил травму, играя с Мэйджором.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии