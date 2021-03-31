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Собака Байдена снова укусила работника Белого дома

31.03.2021, 20:31
Собака Байдена снова укусила работника Белого дома - Фото
Фото - EPA

Овчарка президента США Джо Байдена по кличке Мейджор снова укусила работника Белого дома. Это уже второй подобный случай, который произошел после того, как Байден въехал в президентскую резиденцию, сообщает BBC.

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На этот раз Мейджор укусил садовника Службы национальных парков США, который работал на Южной лужайке Белого Дома.

По словам жены президента Джилл Байден, мужчину осмотрел медик, он уже вернулся к работе.

Байден сказал, что Мейджору, которого он взял из приюта, нелегко дается адаптация в Белом доме.

  • 9 марта двух немецких овчарок Байдена (вторую зовут Чемп) перевезли из Белого дома в семейный дом Байденов в штате Делавэр после того, как Мейджор проявил агрессию к охраннику.
  • В ноябре 2020 года сообщалось, что Байден получил травму, играя с Мэйджором. 



Вадим Ребрина
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собаки джо байден
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