Собака Байдена снова укусила работника Белого дома

Овчарка президента США Джо Байдена по кличке Мейджор снова укусила работника Белого дома. Это уже второй подобный случай, который произошел после того, как Байден въехал в президентскую резиденцию, сообщает BBC.

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На этот раз Мейджор укусил садовника Службы национальных парков США, который работал на Южной лужайке Белого Дома.

По словам жены президента Джилл Байден, мужчину осмотрел медик, он уже вернулся к работе.

Байден сказал, что Мейджору, которого он взял из приюта, нелегко дается адаптация в Белом доме.

9 марта двух немецких овчарок Байдена (вторую зовут Чемп) перевезли из Белого дома в семейный дом Байденов в штате Делавэр после того, как Мейджор проявил агрессию к охраннику.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Байден получил травму, играя с Мэйджором.







Вадим Ребрина

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