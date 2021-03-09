Овчарок Байдена выселили из Белого дома после инцидента с охранником – CNN
09.03.2021, 18:43
Пес Байдена по кличке Мейджор (фото - EPA)
Двух немецких овчарок президента США Джо Байдена перевезли из Белого дома в семейный дом Байденов в штате Делавэр после того, как одна из них проявила агрессию к охраннику. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
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По их словам, трехлетняя овчарка по кличке Мейджор, которую Байден взял из приюта в 2018 году, укусила одного из сотрудников Секретной службы. Пес якобы постоянно бросался на обслуживающийся персонал и охранников.
Вместе с тем другая собака по кличке Чемп вела себя вполне спокойно. Однако перевезли их обеих, так как животные привыкли быть вместе.
О состоянии здоровья пострадавшего охранника информации нет.
- После победы на выборах Байден решил возродить традицию домашних питомцев в Белом доме. У предыдущего президента Дональда Трампа их не было.
- В нобябре 2020 года сообщалось, что Байден получил травму, играя с Мэйджором.
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