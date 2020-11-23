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Солист группы Стары Ольса выехал в Украину – его разыскивали в Беларуси

23.11.2020, 16:54
Солист группы Стары Ольса выехал в Украину – его разыскивали в Беларуси - Фото
Змитер Сосновский (фото - TUT.by)

Ранее музыкант вернулся домой после задержания и услышал, что некие люди собираются взламывать двери его квартиры

Лидер беларуской группы Стары Ольса музыкант Змитер Сосновский выехал в Украину. Об этом он сообщил в своем Facebook

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Сосновский отметил, что в Киеве безопасно. По его словам, он планирует заняться написанием мемуаров. 

Издание TUT.by сообщает, что 13 ноября Сосновского задержали в Клецке – он стоял в цепи памяти погибшего Романа Бондаренко. Позже, пишет источник, ему был выписан штраф.

18 ноября музыкант вернулся домой в Минск, где узнал, что его разыскивают: неизвестные собирались ломать дверь его квартиры.

СПРАВКА. Стары Ольса - группа средневековой беларуской музыки. Коллектив поставил перед собой цель наиболее полно воссоздать музыкальные традиции Великого княжества Литовского, которые представляли собой синтез беларуской народной и придворной музыки.
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протесты в Беларуси Змитер Сосновский

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