Беларусь. Тысячи людей в Минске простились с погибшим активистом – видео

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Собравшиеся проститься с Романом Бондаренко скандировали "Живе Беларусь!" и "Рома, ты герой!".

В Минске прошла церемония прощания с активистом Романом Бондаренко, который погиб от черпено-мозговых травм после того, как был похищен во дворе собственного дома. Об этом сообщает беларуское бюро Радио Свобода.

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По данным издания, к небольшой церкви на окраине минска пришли 5000 человек. Некоторые из них зашли внутрь. Люди у церкви скандировали Жыве Беларусь, "Не забудем, не простим", "Рома, ты герой!", "Ты в наших сердцах". Сигналили машины, было много цветов.

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Примерно через час после начала церемонии катафалк выехал через коридор пришедших под скандирования "Я выхожу". После этого люди начали расходиться.

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Фото, видео – Радые Свабода, TUT.BY, Наша Ніва

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Теги: протесты, беларусь, александр лукашенко, похороны, прощание, активист, роман бондаренко
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