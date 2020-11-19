Силовики Лукашенко открыли дело против врача, который сообщил о побоях умершего активиста
Силовики также задержали журналистку, которая готовила материал на тему смерти Романа Бондаренко
Следственные органы нелегитимного правительства Беларуси открыли уголовное дело против врача скорой помощи, который сообщил журналистам о состоянии избитого в Минске неизвестными Романа Бондаренко, впоследствии умершего в больнице. Об этом сообщает Tut.by.
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Дело против врача и еще одного человека возбуждено по ч. 3 ст. 178 (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия) УК Беларуси.
Журналистка Tut.by Катерина Борисевич, которая готовила этот материал, перестала выходить на связь. Ее дочь сказала, что она вышла в магазин. Вскоре Катерина в сопровождении силовиков вернулась домой. Меньше чем через час ее увезли неизвестные в масках, сообщает издание.
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