В Минске силовики разогнали акцию памяти убитого активиста и разрушили его мемориал: видео

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Зачистка "Площади перемен" продолжалась около 10 минут

В Минске силовики разогнали людей, собравшихся на акцию памяти погибшего Романа Бондаренко, которого избили из-за беларуской национальной символики. Число задержанных превысило 480 человек, сообщает Tut.by.

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На "Площади перемен" собрались, по данным журналистов, около 500 человек. Силовиков было гораздо больше. Они окружили площадь и начали грубо задерживать людей.

Силовики также ломали принесенные людьми лампадки и срывали бело-красно-белые флаги. Зачистка площади продолжалась около 10 минут.

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Теги: беларусь, александр лукашенко, минск, роман бондаренко
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