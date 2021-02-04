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Солнечный праздник весны. В Канаде продают золотые монеты в форме писанки: фото, видео

04.02.2021, 10:04
Солнечный праздник весны. В Канаде продают золотые монеты в форме писанки: фото, видео - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Королевский монетный двор Канады отчеканил партию редких золотых монет в форме писанки – ее тираж составил всего 250 экземпляров, купить их можно на территории Канады или в США. Стоимость одной монеты равняется 7400 канадским долларам (около 161 500 грн – ред.)

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"Наша золотая писанка 2021 года – солнечный праздник весны", – говорится на сайте монетного двора. По словам создателей, они попытались воссоздать украинское пасхальное яйцо и прославить украинско-канадскую культуру, изготовив монету, на 99,99% состоящую из чистого золота.

На аверсе изображена английская королева Елизавета ІІ, а с обратной стороны – петух, как символ плодородия и пробуждения, и подсолнухи, символизирующие вечность и равновесие.

  • В октябре 2020 года на лондонский аукцион выставили редкую древнюю монету, ее ожидаемая цена должна составить $6,5 млн.

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Дарья Мостовая
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