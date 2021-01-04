В Британии нашли старинную китайскую монету – ей больше 1000 лет: фото
На территории Великобритании нашли старинную китайскую монету – она относится к эпохе династии Сун и была выпущена еще примерно в 1008-1116 годах нашей эры, сообщается на сайте британского историка и археолога Кэйтлин Грин.
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По словам ученых, монета была изготовлена во времена правления императора Чжэньцзуна, но потом еще несколько столетий оставалась в обращении. В то время для удобства ношения в связке в середине каждой монеты делали квадратную дырочку.
А вот версии насчет того, как старинный артефакт попал на территорию Британии, у историков разошлись: одни заявили, что монету в английской деревушке мог потерять какой-то коллекционер, другие – что связи Китая с Европой были теснее, чем предполагается.
Кроме того, место, где была найдена монета, находится близко к побережью, что может говорить о том, что в те времена Китай активно торговал с европейскими странами через море, отметили ученые.
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