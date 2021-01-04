UA

В Британии нашли старинную китайскую монету – ей больше 1000 лет: фото

04.01.2021, 14:00
В Британии нашли старинную китайскую монету – ей больше 1000 лет: фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

На территории Великобритании нашли старинную китайскую монету – она относится к эпохе династии Сун и была выпущена еще примерно в 1008-1116 годах нашей эры, сообщается на сайте британского историка и археолога Кэйтлин Грин.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам ученых, монета была изготовлена во времена правления императора Чжэньцзуна, но потом еще несколько столетий оставалась в обращении. В то время для удобства ношения в связке в середине каждой монеты делали квадратную дырочку.

А вот версии насчет того, как старинный артефакт попал на территорию Британии, у историков разошлись: одни заявили, что монету в английской деревушке мог потерять какой-то коллекционер, другие – что связи Китая с Европой были теснее, чем предполагается.

Кроме того, место, где была найдена монета, находится близко к побережью, что может говорить о том, что в те времена Китай активно торговал с европейскими странами через море, отметили ученые.

Читайте также: В Житомирской области снова нашли древние монеты времен Киевской Руси: фото

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Великобритания Китай монета клад раскопки археологи

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мир Джорджа Сороса

ИсторияМир Джорджа Сороса
 