В Житомирской области снова нашли древние монеты времен Киевской Руси — фото
Всего в Городнице Житомирской области обнаружили клад из 38 древних монет времен князей Владимира Великого и Святополка Окаянного
В поселке Городница Новоград-Волынского района Житомирской области вновь нашли древние монеты времен Киевской Руси. Об этом сообщает Союз археологов Украины.
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Находку нашли на месте, где днями ранее местный житель обнаружил монеты времен князя Владимира Святого и Святополка Окаянного.
Теперь эту локацию исследовала экспедиция Института археология Национальной академии Наук. В яме они нашли еще шесть целых и фрагментированных серебряников. Таким образом целый клад составил 38 древних монет.
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