В Житомирской области снова нашли древние монеты времен Киевской Руси — фото

Всего в Городнице Житомирской области обнаружили клад из 38 древних монет времен князей Владимира Великого и Святополка Окаянного

В поселке Городница Новоград-Волынского района Житомирской области вновь нашли древние монеты времен Киевской Руси. Об этом сообщает Союз археологов Украины.

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Находку нашли на месте, где днями ранее местный житель обнаружил монеты времен князя Владимира Святого и Святополка Окаянного.

Теперь эту локацию исследовала экспедиция Института археология Национальной академии Наук. В яме они нашли еще шесть целых и фрагментированных серебряников. Таким образом целый клад составил 38 древних монет.

В конце ноября 2019-го "черные археологи" разграбили древний курган возле села Григорьевка Запорожской области.

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Марк Сировой

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