Сотни мертвых скворцов на дороге. Полиция назвала причину гибели

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Полиция назвала возможную причину гибели трехсот скворцов на острове Англси в Ирландском море, найденных месяц назад. По мнению правоохранителей, скворцы погибли, спасаясь от хищных птиц. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В полиции полагают, что погибшие птицы были частью мурмурации - скоординированного полета стай птиц, которые образуют в воздухе объемные фигуры, защищаясь от хищников.

Правоохранители предположили, что стая скворцов направилась вниз во время мурмурации, а затем резко сменила направление, но часть птиц не сумела подняться вверх и ударилась о землю. Однако в полиции заявляют, что еще не были получены окончательные результаты токсикологической экспертизы и поэтому они не настаивают на этой версии.

Исследование трупов птиц показало, что они умерли в результате травм от удара.

12 декабря 2019 года сообщалось о том, что трупы сотен птиц усеяли дорогу в Уэльсе

Смотрите видео: Необычное. Под Мелитополем сняли на видео смерч из муравьев