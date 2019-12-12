Мертвые скворцы усеяли дорогу в Уэльсе. Ученые в замешательстве

На острове Англси в Ирландском море найдены на автодороге сотни мертвых скворцов. О загадочном явлении в Северном Уэльсе пишет BBC News.
Очевидцы утверждают, что птицы "замертво падали" с неба.
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Житель острова Давид Эдвардс сообщил агентству, что его подруга видела рой скворцов в небе, но когда "часом позже" шла домой, обнаружила их мертвыми на дороге.
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