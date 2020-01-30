Совет ЕС окончательно утвердил Brexit

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Совет Европейского союза окончательно утвердил выход Великобритании из ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Совет принял в письменном виде решение о заключении соглашения о выходе от имени ЕС. Это следует за голосованием Европейского парламента 29 января и подписанием соглашения о выходе ЕС и Великобритании 24 января", - говорится в сообщении.

Соглашение вступит в силу 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени. С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной.

Парламент Великобритании принял документ об условиях Brexit 22 января, после этого документ одобрила королева Елизавета II и он стал законом.

29 января Европейский парламент большинством голосов проголосовал за выход Великобритании из ЕС.

После 31 января начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В это время Великобритания продолжит соблюдать правила Европейского Союза, но уже не будет иметь своих представителей в европейских институтах.

Читайте также: Лондон перестал быть финансовым центром мира. Причина - Brexit