Совет ЕС окончательно утвердил Brexit

Совет Европейского союза окончательно утвердил выход Великобритании из ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
"Совет принял в письменном виде решение о заключении соглашения о выходе от имени ЕС. Это следует за голосованием Европейского парламента 29 января и подписанием соглашения о выходе ЕС и Великобритании 24 января", - говорится в сообщении.
Соглашение вступит в силу 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени. С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной.
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