Совет Европы из-за войны соберется на первый за 17 лет саммит

Совет Европы в мае 2023 года соберется на саммит в Исландии, который станет всего четвертым в 74-летней истории организации и первым с 2005 года. Об этом говорится на ее сайте.

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"В Ирландии наша старейшая многосторонняя европейская организация считается "совестью Европы"; никогда еще при нашей жизни Европа так не нуждалась в своей совести. Подробно обсудив с премьер-министром [Исландии] Катрин Якобсдоттир ее планы, я знаю, что она проведет исторический саммит, который приведет к конкретным действиям по обновлению демократии и укреплению прав человека на нашем континенте", – заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, глава комитета министров Совета Европы.

На саммите будут приняты решения в ответ на доклад аналитической группы высокого уровня под руководством бывшей президента Ирландии Мэри Робинсон.

Она предоставила тридцать рекомендаций, призванных помочь Совету Европы эффективно реагировать на вызовы, связанные с войной в Украине, путем удвоения инвестиций в основную сферу компетенции Организации – продвижение демократии, прав человека и верховенства права.

Хотя Совет Европы был основан еще в 1949 году, он провел только три саммита на высшем уровне: в 2005 году в Варшаве, в 1997 году в Страсбурге и в 1993 году в Вене.

Четвертый саммит будет проводиться в Рейкьявике 16-17 мая 2023 года.

В марте 2022 года Россию исключили из Совета Европы и Парламентской ассамблеи Совета Европы в ответ на ее вторжение в Украину.

Андрій Водяний

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