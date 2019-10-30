Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Совет Европы пригласил пропагандистку РФ "повышать доверие к СМИ"

Совет Европы пригласил пропагандистку РФ "повышать доверие к СМИ" - Фото
Анна Белкина (фото - Укринформ)
30.10.2019, 17:15

Форум проходит под патронажем президента Франции

Заместитель редактора российского пропагандистского ресурса RT Анна Белкина выступит на панели о "восстановлении доверия к новостям" в рамках Мирового форума за демократию, который пройдет в Страсбурге в Совете Европы. Об этом сообщает Укринформ.

Тема панели будет звучать так: "Есть ли угроза демократии в столетие информации?".

Читайте также: "Слуга народа" принял участие в шоу пропагандистов РФ: видео

Организаторами мероприятия выступили Совет Европы, в партнерстве с городским руководством Страсбург, регионом Франции Большой Восток, советом департамента Нижний Рейн, а также французским правительством.

"Мировой форум за демократию пройдет под патронажем высокого уровня президента Французской республики Эмманюэля Макрона", - говорится в информации о мероприятии.

Читайте также: РосСМИ сняли, как "в Африке нет ЧВК Вагнера" - и выдали их: видео

Напишите нам
анна белкина RT совет европы Форум за демократию russia today
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 