Совет Европы пригласил пропагандистку РФ "повышать доверие к СМИ"

Анна Белкина (фото - Укринформ)

Заместитель редактора российского пропагандистского ресурса RT Анна Белкина выступит на панели о "восстановлении доверия к новостям" в рамках Мирового форума за демократию, который пройдет в Страсбурге в Совете Европы. Об этом сообщает Укринформ.

Тема панели будет звучать так: "Есть ли угроза демократии в столетие информации?".

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Организаторами мероприятия выступили Совет Европы, в партнерстве с городским руководством Страсбург, регионом Франции Большой Восток, советом департамента Нижний Рейн, а также французским правительством.

"Мировой форум за демократию пройдет под патронажем высокого уровня президента Французской республики Эмманюэля Макрона", - говорится в информации о мероприятии.

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