Советник Трампа по безопасности заразился коронавирусом - Bloomberg
Роберт О'Брайен на данный момент самый близкий к президенту США чиновник, заболевший COVID-19
Советник по безопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.
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Один из них сообщил, что О'Брайен отсутствовал в офисе последнюю неделю.
О'Брайан заразился коронавирусом после семейного мероприятия и находится дома на изоляции. Он продолжает выполнять свою работу по телефону, рассказал другой собеседник Bloomberg.
Все источники попросили сохранять их анонимность, поскольку информация еще не является публичной.
Пресс-служба Белого дома пока не прокомментировала ситуацию.
Bloomberg отмечает, что О'Брайен - ближайший к Трампу чиновник, заразившийся коронавирусом. Его кабинет находится рядом с Овальным кабинетом и кабинетом вице-президента Майка Пенса в западном крыле Белого дома.
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- 12 июля Трамп впервые появился на публике в защитной маске.
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