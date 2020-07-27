Советник Трампа по безопасности заразился коронавирусом - Bloomberg

Роберт О'Брайен на данный момент самый близкий к президенту США чиновник, заболевший COVID-19

Советник по безопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

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Один из них сообщил, что О'Брайен отсутствовал в офисе последнюю неделю.

О'Брайан заразился коронавирусом после семейного мероприятия и находится дома на изоляции. Он продолжает выполнять свою работу по телефону, рассказал другой собеседник Bloomberg.

Все источники попросили сохранять их анонимность, поскольку информация еще не является публичной.

Пресс-служба Белого дома пока не прокомментировала ситуацию.

Bloomberg отмечает, что О'Брайен - ближайший к Трампу чиновник, заразившийся коронавирусом. Его кабинет находится рядом с Овальным кабинетом и кабинетом вице-президента Майка Пенса в западном крыле Белого дома.

С начала вспышки коронавируса Трамп высказывался о возможной опасности COVID-19 скептически.

Он обвинил организацию в том, что она якобы распространяла китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям пандемии коронавируса. 8 июля сообщалось , что Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.

12 июля Трамп впервые появился на публике в защитной маске

Денис Юдин

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