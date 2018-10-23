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Боты:
23.10.2018, 10:25

Советник Трампа сообщил итоги переговоров с РФ по ядерному оружию

Советник Трампа сообщил итоги переговоров с РФ по ядерному оружию - Фото
Джон Болтон (фото - Getty Images)

Болтон сообщил итоги переговоров первого дня в Москве о выходе США из ядерного договора с Россией

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США будут продолжать консультации с партнерами в Европе и Азии по вопросу выхода из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон по итогам первого дня переговоров в РФ пропагандистскому изданию Эхо Москвы.

Вчера Болтон в Москве провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Переговоры длились около пяти часов. Позже он провел закрытую встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "У нас были очень серьезные плотные дискуссии сегодня по вопросу об ограничении вооружений", - сказал он.

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Болтон уточнил, что вопрос невыполнения Россией этого договора возник не сегодня, а назревал в США уже лет пять. "Мы пришли к выводу, что Россия намерена развивать ракеты среднего радиуса дальности", - заявил советник американского президента, уточнив, что ядерный договор - это только часть процесса, который требует пересмотра.

21 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года, который запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

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Теги: джон болтон, рсмд, ядерный договор, переговоры сша и рф
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