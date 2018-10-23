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Боты:
23.10.2018, 07:09

"Забили на нас": Кремль жалуется на решение Трампа - карикатура

"Забили на нас": Кремль жалуется на решение Трампа - карикатура - Фото
Джон Болтон (фото - Getty Images)

Карикатурист Сергей Елкин изобразил переживания Путина и Патрушева на встрече с Джоном Болтоном из-за выхода США из ядерного договора с Россией

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Американский президент Дональд Трамп отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в Москву обсуждать решение США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Карикатурист Сергей Елкин изобразил переживания россиян.

Вчера Болтон в Москве провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Переговоры длились около пяти часов. Говорили о перспективах продления договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) после 2021 года. Также обсуждался договор о РСМД. Болтон и Патрушев обсудили и ситуацию в Украине, Сирии и Афганистане.

Позднее советник Трампа провел закрытую встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. С президентом РФ Владимиром Путиным он встретится сегодня, 23 октября. 

18 октября Владимир Путин на Валдайской конференции сказал: "Наша концепция - это ответ на встречный (ядерный - ред.) удар. Но агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют".

21 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года, который запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Еще в конце 2017 года Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД. РФ отвергает "надуманные обвинения" в нарушении договора и "осуждает действия США". Великобритания приветствовала решение Дональда Трампа. А в МИД Германии такое решение американского лидера назвали "разрушительным".

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Теги: карикатурист, Сергей Елкин, Россия, США, дональд трамп, владимир путин, джон болтон, Сергей Лавров, карикатура, рсмд, советник трампа, патрушев, договор о ликвидации ракет средней и малой дальности
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