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20.05.2019, 12:30

SpaceX подала секретный иск против властей США - Washington Post

SpaceX подала секретный иск против властей США - Washington Post - Фото
Илон Маск (фото — EPA)

ВВС США сейчас готовятся заключить крупные контракты на запуск с двумя компаниями - потенциально на миллиарды долларов. SpaceX борется за победу.

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SpaceX подала иск против американских властей: у руководителя частной космической компании Илона Маска проследили, чтобы общественность не узнала деталей обращения в суд. Об этом пишет газета The Washington Post.

Иск подан 17 мая.

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Как выразились в SpaceX, конфиденциальность требуется по той причине, что судебные документы содержат "служебную информацию, которую нельзя обнародовать". Теперь суд решит, выполнять ли это пожелание компании Маска.

В прошлом SpaceX неоднократно предъявляла иски правительству из-за тендеров по военным запускам.

В прошлом году компания проиграла стартовый раунд конкурса на финансирование от ВВС, пропустив вперед United Launch Alliance, Northrop Grumman и Blue Origin. Компания подала заявку на контракт с Пентагоном, но предложение Маска не удовлетворило оборонное ведомство.

В следующем году Пентагон выберет две компании для сотрудничество по производству ракет и запускам военных спутников.

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На этой неделе SpaceX запустит ракету с первой партией интернет-спутников. Почитать об этом можно здесь.

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Теги: Илон Маск, spacex
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